Юран о матче России против Никарагуа: «Придут болельщики, ради которых и нужно стараться»

Бывший футболист сборных СССР и России Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от BetBoom матча национальной команды против Никарагуа.

«Не видел сборную Никарагуа. Ожидаю результативную победу сборной России. Большая разница во времени у нас, долететь до нас долго. Поэтому надеюсь, что сопротивление оказать они сумеют. И тренерский штаб и игроки понимают, что после двух не выигранных матчей, надо реабилитироваться, хоть это встреча и товарищеская. Сложно настраивать игроков, когда только контрольные матчи. Но должно быть понимание, что придут болельщики, ради которых и нужно стараться. Они точно ждут уверенной победы», — сказал Юран «СЭ».

27 марта сборная России примет в Краснодаре сборную Никарагуа. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.