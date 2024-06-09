Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 05:18

Юран: «Сейчас у сборной России есть тренер. Когда закончится контракт, можно будет о чем-то говорить»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал возможное приглашение возглавить сборную России.

— Чего мы сейчас будем об этом говорить? Там есть тренер, — приводит слова Юрана «Спорт День за Днем». — Это просто неэтично. Когда у Карпина заканчивается контракт?

— В конце июля.

— Пусть сначала контракт закончится. Иначе говорить об этом неэтично, у нас у тренеров так принято. Сейчас у сборной есть тренер, и у него есть контракт. Когда закончится, можно будет о чем-то говорить.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Его контракт с национальной командой истекает в июле 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/yuran-nazval-neetichnym-razgovor-o-smene-karpina-v-sbornoy-rossii
Сергей Юран
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев: «Замена Карпину в сборной? Я войду в 25 тренеров, желающих там работать»

Непомнящий: «Сборная России смогла бы дать бой на Евро-2024»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости