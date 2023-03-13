Юран отреагировал на новость об участии сборной России в турнире в Азии

Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года.

«Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.