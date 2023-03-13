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Сегодня, 17:29

Юран отреагировал на новость об участии сборной России в турнире в Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года.

«Это международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации это хороший вариант», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5030289-sergej-yuran-otreagiroval-na-novost-ob-uchastii-sbornoj-rossii-na-turnire-v-azii.html
Сергей Юран
Футбол
Сборная России по футболу
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