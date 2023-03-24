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Юран: «Сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду футболистов старше 30 лет.

«Как отношусь к подходу Карпина в сборной? Я понимаю почему такой состав в сборной России. Логично сейчас набирать информацию по игрокам, смотреть на возможные связки и изучать молодых игроков в сборной. Поэтому в сборной сейчас играют до 30 лет, тренерский штаб рассчитывает на молодежь, которой сейчас немало в России. Им нужно показывать, что играть в сборной — это хорошо и важно.

Конечно, хочется быстрого результата, чтобы мы всех выносили в несколько мячей, но важно строить команду. Также сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную. Не хочешь? Ну и играй в клубе, ничего страшного. Пусть за сборную играют те, кто хотят", — сказал Юран Sport24.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-yuran-khochetsya-chtoby-sbornaya-rossii-vynosila-vsekh-v-neskolko-myachey-no-vazhneye-stroit-komandu
Валерий Карпин
Сергей Юран
Футбол
Сборная России по футболу
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