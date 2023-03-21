Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 00:40

Юран объяснил, почему Дзюбу не стоит вызывать в сборную России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба (справа).
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в состав сборной России.

«Много полемики было об Артеме Дзюбе. Его давно не вызывали, а он стал забивать. Но у нас есть более молодые нападающие. Считаю, что нужно давать шанс с прицелом на будущее. Да, на данном этапе мы изолированы, но все равно мы надеемся, что через 2-3 года допустят в УЕФА. Или, как многие говорят, нужно идти в Азию. Я думаю, что нужно держать в голове возраст, чтобы через 2-3 года игрокам сборной было не 36-37 лет, а — 27-28. Может быть, с этим прицелом сейчас вызывать игроков в сборную. Нужно над этим работать», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом». Он провел 5 игр за красно-зеленых, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.

Артем Дзюба
Сергей Юран
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Сборная России отправится на матч с Ираном 21 марта
Соболев — Карпину: «Готов бегать и толкаться»
Антон Миранчук — об Иране: «Очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление»
Антон Мирначук: «Обрадовался, что меня вызвали в сборную, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне»
Национальная команда Ирака прилетит в Сочи 21 марта
Стала известная цена билетов на матч Россия — Иран
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран считает, что Лантратов заслуживал вызова в сборную
Новости
RSS RSS
Все новости