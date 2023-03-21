Юран объяснил, почему Дзюбу не стоит вызывать в сборную России

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в состав сборной России.

«Много полемики было об Артеме Дзюбе. Его давно не вызывали, а он стал забивать. Но у нас есть более молодые нападающие. Считаю, что нужно давать шанс с прицелом на будущее. Да, на данном этапе мы изолированы, но все равно мы надеемся, что через 2-3 года допустят в УЕФА. Или, как многие говорят, нужно идти в Азию. Я думаю, что нужно держать в голове возраст, чтобы через 2-3 года игрокам сборной было не 36-37 лет, а — 27-28. Может быть, с этим прицелом сейчас вызывать игроков в сборную. Нужно над этим работать», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом». Он провел 5 игр за красно-зеленых, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.