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Сегодня, 15:26

Юношеская сборная России заняла первое место на турнире развития УЕФА

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Юношеская сборная России среди игроков до 14 лет со счетом 4:0 обыграла сверстников из Белоруссии и заняла первое место на турнире развития УЕФА.

В финальной игре голы забили Тимофей Латту, Дмитрий Калинин, Исхан Иминов и Кирилл Рожков.

Сборная России выиграла все три матча и набрала максимальные девять очков. Белоруссия завершила турнир на второй строчке с шестью баллами.

Подобные соревнования призваны дополнить программу подготовки молодых игроков в каждой национальной ассоциации.

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УЕФА
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