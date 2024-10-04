Юношеская сборная России заняла первое место на турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России среди игроков до 14 лет со счетом 4:0 обыграла сверстников из Белоруссии и заняла первое место на турнире развития УЕФА.

В финальной игре голы забили Тимофей Латту, Дмитрий Калинин, Исхан Иминов и Кирилл Рожков.

Сборная России выиграла все три матча и набрала максимальные девять очков. Белоруссия завершила турнир на второй строчке с шестью баллами.

Подобные соревнования призваны дополнить программу подготовки молодых игроков в каждой национальной ассоциации.