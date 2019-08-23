Юношеская сборная России уступила Турции на мемориале Валентина Иванова

В Москве прошли матчи 2-го тура международного турнира «Звездный тур» памяти Валентина Иванова. Юношеская сборная России (игроки не старше 2004 года рождения) уступила Турции со счетом 2:3.

Турнир памяти Валентина Иванова

23 августа

Россия — Турция 2:3 (1:2)

Голы: Бостан, 3 (0:1). Бурак, 24 (0:2). Зазвонкин, 36 (1:2). Пиняев, 60 (2:2). Бурак, 77 (2:3).

Россия: Голиков, Погостнов, Пустовитенко (Абзалилов, 41), Касабов, Першин, Грибакин (Найченко, 64), Зазвонкин, Козлов, Донсков (Чобанов, 41), Салтыков (Пиняев, 41), Гайнов (Бычков, 73).

Предупреждения: Чаглиян, 60. Чобанов, 70. Биринджи, 80.

Судьи: И. Капленков, А. Чаплыгин, Алексеев Д. (все — Россия).

23 августа. Москва. Стадион «Арена Чертаново».