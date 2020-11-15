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Юношеская сборная России (U-14) создана только недавно, но уже забивает красивейшие голы

18:08
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Юношеская сборная России (игроки не старше 14 лет) проводит свой первый матч под руководством нового главного тренера Ролана Гусева. Команда этого возраста была создана РФС только недавно.

В первом же матче юные российские футболисты отметились красивым голом. Мяч залетел в ворота соперника прямым ударом с углового.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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