Юношеская сборная России (U-14) создана только недавно, но уже забивает красивейшие голы
Юношеская сборная России (игроки не старше 14 лет) проводит свой первый матч под руководством нового главного тренера Ролана Гусева. Команда этого возраста была создана РФС только недавно.
В первом же матче юные российские футболисты отметились красивым голом. Мяч залетел в ворота соперника прямым ударом с углового.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.