Юношеская сборная России победила Венгрию в товарищеском матче

Юношеская сборная России (игроки 2005 г.р.) одержала крупную победу в первом товарищеском матче со сверстниками из Венгрии, который прошел в Будапеште во вторник, 7 сентября. Команда Владимира Волчека, которой в октябре предстоит старт в первом отборочном раунде чемпионата Европы, отправила в ворота соперника четыре безответных мяча.

Второй матч юношеских сборных России и Венгрии пройдет в четверг, 9 сентября, в Будапеште.