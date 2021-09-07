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Юношеская сборная России победила Венгрию в товарищеском матче

22:18
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Юношеская сборная России (игроки 2005 г.р.) одержала крупную победу в первом товарищеском матче со сверстниками из Венгрии, который прошел в Будапеште во вторник, 7 сентября. Команда Владимира Волчека, которой в октябре предстоит старт в первом отборочном раунде чемпионата Европы, отправила в ворота соперника четыре безответных мяча.

Второй матч юношеских сборных России и Венгрии пройдет в четверг, 9 сентября, в Будапеште.

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Иван Шитик все материалы автора

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