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25 марта, 18:29

Юношеская сборная России обыграла Иорданию в товарищеском матче

Руслан Минаев

Юношеская сборная России (игроки 2010 года рождения) стартовала с победы в серии товарищеских матчей против сверстников из Иордании. Встреча прошла в среду в турецкой Анталье, где российская команда проводит учебно-тренировочный сбор.

По ходу первого тайма россияне уступали, но во второй половине игры переломили ход встречи. На 70-й минуте Ратмир Лукьянов восстановил равновесие, а на 83-й оформил дубль, принеся своей команде волевую победу со счетом 2:1.

Ответная игра между запланирована на 30 марта и также пройдет в Анталье.

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