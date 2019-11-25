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Йожеф Сабо: «Если Украина сыграет с Россией на Евро-2020, то выиграет»

25 ноября 2019, 23:49
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Бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что он думает о шансах национальной команды в том случае, если она сыграет на Евро-2020 со сборной России. По его мнению, украинцы одержат победу в таком матче. На групповом этапе сборные Украины и России не сыграют.

— Россияне раскритиковали Яремчука за фразу: «Мы не Россия — обыграли Шотландию и рассказывают, что возьмут Евро». Почему слова Романа на них так подействовали?

— Это глупость нападать на футболистов. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет, — сказал Сабо в интервью Footboom.

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https://www.footboom.com/ukrainian/national/1574521875-jozhef-sabo-o-pyankakh-aliyeva-milevskogo-shevchenko-v-plokhoy-kompanii-i-ozhidaniyakh-ot-sbornoy.html

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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