Йемен вел переговоры со сборной России по проведению товарищеского матча

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Йемена Хуссам Аль Санабани в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной товарищеской игре против сборной России.

«Мы общались с агентом, представляющим РФС, по поводу проведения матча в рамках международного окна. Мы всегда открыты к изучению возможностей, которые способствуют развитию нашей команды, особенно U-23 и U-20, при условии, что они соответствуют нашим спортивным планам и международным правилам. Если возникнет официальный интерес или предложение, мы будем рады рассмотреть его по соответствующим каналам. Желаем вашей команде дальнейших успехов», — сказал Аль Санабани «СЭ».

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.