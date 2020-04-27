Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Яшин, Симонян, Бесков в цвете. Британский художник раскрасил фото сборной СССР

16:06
Лев Яшин с Кубком Европы. Фото Twitter сборной России Билли Райт и Никита Симонян на ЧМ-1958. Фото Twitter сборной России Константин Бесков и Юрий Гаврилов. Фото Twitter сборной России Сборная СССР перед финалом Кубка Европы против Югославии. Фото Twitter сборной России Сборная СССР на турне по Германии. Фото Twitter сборной России
Лев Яшин с Кубком Европы. Фото Twitter сборной России
Теги:

Британский художник из Уигана Джордж Чилверс по просьбе пресс-службы сборной России раскрасил старые черно-белые фотографии национальной команды СССР. Цвет обрели легенды советского футбола Лев Яшин, Константин Бесков, Никита Симонян, Юрий Гаврилов и другие.

«Джордж Чилверс — волшебник. Он превращает черно-белые фотографии в чудо. Раскрашивает их — будто снимки сделали на цветной аппарат. В мире три признанных мастера этого дела. И Джордж один из них», — говорится в Twitter сборной России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир