Яшин, Симонян, Бесков в цвете. Британский художник раскрасил фото сборной СССР

Британский художник из Уигана Джордж Чилверс по просьбе пресс-службы сборной России раскрасил старые черно-белые фотографии национальной команды СССР. Цвет обрели легенды советского футбола Лев Яшин, Константин Бесков, Никита Симонян, Юрий Гаврилов и другие.

«Джордж Чилверс — волшебник. Он превращает черно-белые фотографии в чудо. Раскрашивает их — будто снимки сделали на цветной аппарат. В мире три признанных мастера этого дела. И Джордж один из них», — говорится в Twitter сборной России.