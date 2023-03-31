Янбаев считает, что в сборной должны играть только россияне, но назвал два исключения

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев поделился мнением о натурализации легионеров и их приглашении в национальную команду

«Это уже не первый год идёт. Моё мнение, что играть должны только россияне. Исключения — Гильерме и Марио Фернандес, который реально был лучшим на своей позиции. Гиля же вообще настоящий русский. Мне кажется, он здесь останется жить и будет работать. Ему очень нравится в России», — цитирует Янбаева Metaratings.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским полузащитникам «Зенита» — Малкому и Клаудиньо.