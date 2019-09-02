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«Я звонил Чалову еще до вызова в молодежную сборную». Черчесов — о спорной ситуации с нападающим

12:07
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как объяснил нападающему ЦСКА Федору Чалову его вызов в молодежную сборную, а не основную национальную команду.

— Сейчас я не вызвал в сборную Чалова, — рассказал в интервью welcome2020.ruЧерчесов. — Он поедет в «молодежку». Но я до вызова — когда еще никто не знал — сам ему позвонил и объяснил ситуацию.

Есть вещи, которые надо объяснять. Чтобы футболист понимал. Мнение наше он знает, и теперь его задача — понять, принять или нет. Во всяком случае, мы никогда не лицемерим — говорим то, что есть. Футболист принял — да. Не принял — ну, как говорится...

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