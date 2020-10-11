Вышел, увидел, чуть не забил. Впечатляющий дебют 18-летнего Дзагоева за сборную
Сегодня, 11 октября, исполнилось ровно 12 лет дебютному матчу Алана Дзагоева в составе сборной России. 18-летний хавбек ЦСКА вышел на замену во втором тайме матча отборочного турнира ЧМ-2010 против Германии (1:2). В концовке встречи он мог принести россиянам ничью, но мяч после его удара попал в штангу.
Дзагоев провел в составе сборной России 59 матчей, забил 9 голов и принял участие в Евро-2012, а также ЧМ-2014 и 2018. Из-за травм футболист не выходил на поле в составе национальной команды после четвертьфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2, пенальти 3:4).
Среди действующих футболистов больше Дзагоева за сборную сыграли только Игорь Акинфеев (111) и Юрий Жирков (95).
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