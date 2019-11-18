Вячеслав Малафеев: «Шансов на возвращение Акинфеева в сборную практически нет»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает маловероятным возвращение Игоря Акинфеева в национальную команду. Голкипер и капитан ЦСКА провел в сборной 111 матчей и ушел после чемпионата мира-2018.

— Это возможно только в двух случаях. Первый — когда будут травмированы все вратари определенного уровня. Второй — если они будут играть очень плохо, — сказал Малафеев в эфире YouTube-канала Raw Take. — Чтобы это произошло, это шанс минимальный. Математически шансов практически нет.

Когда я приостанавливал карьеру в сборной, я сказал Капелло: «Всегда готов вернуться. Если буду нужен, приеду». У Акинфеева есть качество — он не любит конкуренции. Это его нервирует. Ему нужна уверенность, что он играет, что никто на тренировке не пытается его подзадеть, толкнуть.

Игорь провел большое время за сборную, и то, что у него не было качественной конкуренции, было на пользу Игорю. Я понимал, что Игоря нужно просто не трогать.