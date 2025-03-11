Малафеев считает неуместным возможный вызов Сантоса в сборную России: «Должны опираться на своих»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о попадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав национальной команды.

«Наша сборная сейчас находится в изоляции, и какого-то экстренного требования для вызова Сантоса я не вижу, особенно в нынешних условиях, — сказал Малафеев «СЭ». — Мы не играем на чемпионатах мира и Европы, нет жесткой конкуренции на международном уровне, где можно сказать: «Нам срочно нужен топ-защитник, иначе не справимся». У нас есть время для формирования состава на будущее, чтобы развивать своих игроков, а не искать готовые решения за счет паспортов».

Также Малафеев объяснил, почему считает возможный вызов Сантоса в сборную России неуместным.

«С уважением отношусь и к Фернандесу, и к Дугласу Сантосу — они профессионалы. Но считаю, что вызов в сборную игрока сейчас, получившего гражданство вчера, — это не уместно. Возможно, Дуглас поможет команде, если его действительно будут активно использовать. Но в долгосрочной перспективе такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Сборная должна опираться на своих», — добавил Малафеев.

30-летний Сантос попал в расширенный список сборной России на мартовский тренировочный сбор. Он получил российское гражданство в 2024 году и перестал считаться легионером в РПЛ.