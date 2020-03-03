Вячеслав Колосков: «В нашей лиге все команды примерно равны по классу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги жеребьевки Лиги наций. Сборная России сыграет в одной группе с Турцией, Сербией и Венгрией.

— В какую группу мы бы ни попали, все зависит только от нас. Тем более в нашей лиге все команды примерно равны по классу. Мне запомнилась реакция зала.

— Что вы имеете в виду?

— Пока не определилась группа с участием сборной России в зале стояла тишина, чувствовалось какое-то безразличие к происходящему. Как только стало известно, что мы попали в один квартет с Турцией, Сербией и Венгрией, все сразу загудели, оживились.

— О чем это говорит?

— Во-первых, все посчитали, что это сильнейшая группа. Во-вторых, это говорит об уважении к России. Именно наша сборная вызвала такой неподдельный интерес на церемонии. Думаю, все посчитали команду Черчесова фаворитами. У меня во всяком случае сложилось именно такое впечатление.

— Россия попала в одну группу с Турцией на фоне непростых политических отношений между нашими государствами...

— Знаете, сначала отношения были натянутые, потом замечательные, затем опять ухудшились. Никто не исключает, что к сентябрю все снова наладится. Так что я бы на этот фактор сейчас внимания не обращал. Слишком чувствительная тема. Все нормально, все хорошо. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Вячеслава Колоскова читайте скоро на сайте «СЭ»