Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в коммментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на два года.

«Я знал, что с Валерием Карпиным будет подписан новый контракт. Это вполне закономерное и правильное решение. Руководство РФС доверяет ему сборную команду, он профессиональный тренер, который хорошо себя зарекомендовал. Поэтому все закономерно», — сказал Колосков «СЭ».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла на ЧМ-2022 и пропустила отбор на Евро-2024.

В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).

Софья Грецкая