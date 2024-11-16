Колосков: «Игра с Брунеем показала, что интерес к сборной России огромный»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной России над Брунеем (11:0) в товарищеском матче в Краснодаре.

«Во-первых, игра показала, что интерес к сборной огромный. Ее любят, поддерживают, вообще, праздник был хороший в Краснодаре. Во-вторых, не надо забывать, что мы — члены ФИФА. Надо об этом постоянно напоминать, выступая с любым соперником, это отражается на рейтинге. В-третьих, собрались футболисты, пообщались, узнали требования тренерского штаба. Все извлекли пользу», — сказал Колосков «СЭ».

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Александр Абустин