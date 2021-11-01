Вячеслав Колосков назвал причину невызова Дзюбы в сборную России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.
«Оценка уже была дана. Он сидит в запасе и он не игрок основного состава. Поэтому с чего он будет в сборной?», — сказал Колосков «СЭ».
Сборная России по футболу сыграет в заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией в Сплите 14 ноября.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре можно посмотреть здесь
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