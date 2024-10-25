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Сегодня, 18:07

Колосков — о заявлении Дюкова: «В будущем году вновь может получиться так, что сборная не найдет себе соперника»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление президента РФС Александра Дюкова о том, что сборная России может провести товарищеские матчи против европейских команд в следующем году.

«В будущем году вновь может получиться так, что на один из сборов мы не найдем себе соперника. Дело в том, что соперника не было не потому, что не искали. РФС ищет соперников для нашей сборной по всему миру, но вы забываете одну вещь: те даты, в которые мы готовы провести товарищеские игры, весь остальной мир играет официальные матчи», — сказал Колосков «СЭ».

Почетный президент РФС также назвал трудности при организации товарищеских матчей.

«В Азии, в Африке, в Южной и Северной Америке, в Европе — все проводят официальные игры. У них нет времени для того, чтобы встречаться с нами и в этом главная проблема, даже не в том, что кто-то не хочет встречаться с нами. Все заняты, и поэтому РФС приходиться проводить огромную работу, чтобы найти кого-то, кто не играет в данный момент времени или играет всего один матч, чтобы была возможность провести товарищескую игру с нами. В этом все сложности, и поэтому мы и играем с Вьетнамом, Брунеем и прочими. Но Дюков своим заявлением еще раз подчеркнул, что поиск соперника для сборной России — это в повестке дня для РФС», — добавил Колосков.

Все российские команды отстранены от официальных международных турниров с 2022 года. В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

Сборная России по футболу
Александр Дюков
Вячеслав Колосков
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