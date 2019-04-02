Вячеслав Караваев: "После пребывания в сборной везу с собой только положительные эмоции"

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде. Он также добавил, что у него нет обиды за то, что он остался вне заявки на оба матча квалификационного раунда ЕВРО-2020.

– Какие эмоции испытываете после завершения вашего второго сбора в составе национальной команды? Успели обжиться?

– Все понравилось, обжился несмотря на то, что уже давно не был в сборной, – приводит пресс-служба РФС слова Караваева. – Все отлично. Ребята просто супер, помогают, поэтому испытываю только самые положительные эмоции. Тогда был другой сбор, сейчас же мы принимали учамтие в играх квалификации. Могу сказать, что я счастлив, еду домой на позитиве.

– Не было обиды, что остались вне заявки на оба матча квалификационного раунда ЕВРО-2020?

– Нет, почему?! Думаю, что изначально это было понятно, поэтому обид нет и не может быть. Я спокойно работаю, дальше будет видно.

– В сборной России много мастеров высокого уровня. Успели чему-то научиться у старших товарищей?

— Я всегда наблюдаю за более опытными товарищами по команде, что-то от них беру, что-то подсматриваю – это нормально. Так и должно быть у всех молодых футболистов, к тому же опытные игроки всегда сами помогают и подсказывают.

– Ваш прямой конкурент по позиции – Марио Фернандес. Он что-то подсказывал, чем-то помогал?



– Нельзя сказать, что специально помогал или подсказывал. Когда смотришь на него, он своим примером уже может тебе помочь.

– Что расскажете о пребывании в сборной по возвращении в "Витесс" ?



– Тут в двух словах нельзя объяснить, расскажу все как было. Передам приветы, потому что много кто из ребят передавал. Повторяюсь, везу с собой только положительные эмоции.

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