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Вячеслав Караваев: «Первый гол за сборную — это всегда особые эмоции»

3 сентября 2020, 23:57
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал, как ему игралось на левом фланге в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

— Игра была тяжелая, соперник хороший. Три набранных очка — это самое важное, — сказал караваев в эфире «Матч ТВ». — Действительно, давно не играли за сборную. Надо двигаться дальше, побеждать и занимать место как можно выше.

Да, левая нога у меня не такая сильная как правая. Но вышел сегодня слева. Проблем не возникало.

Гол? Оказался близко к воротам. Попытался взять игру на себя: пробил и забил. Первый гол за сборную — это всегда особые эмоции.

В конце матча отчетливо было видно, что соперник подсел. Считаю, что выполнили установку тренера.

Россия — Сербия

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