Вячеслав Караваев: «Нам предстоят трудные матчи, особенно с Шотландией»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев после тренировки национальной команды в Новогорске отметил, что футболисты постараются показать свой максимальный уровень и победить.

— Как настроение после матчей чемпионата Голландии?

— Все отлично, мы ведь выиграли, причем у сильного соперника. Мы сейчас лидируем и это очень хороший результат для нас. Надеюсь, продолжим в том же духе.

— В сборной сейчас три правых защитника. Не очень понятно, как вас ротироать.

— Это на усмотрение тренера. Наша задача работать, стараться показать свой максимальный уровень на тренировках.

— Со Слуцким обсуждаете работу в сборной? Может он дает советы?

— Нет такого. Иногда он помогает, подсказывает что-то. Но никаких конкретных наставлений не дает.

— Что скажете о соперниках?

— Это будут трудные матчи, особенно с Шотландией. Британские команды играют в агрессивный футбол, особенно на выездах. Мы постараемся показать свой максимальный уровень и победить.

— В каком состоянии ребята?

— Все в отличном состоянии и хорошем настроении. Никаких проблем, готовимся. Сам тоже хорошо себя чувствую. Полностью готов.

— Комличенко сказал, что старается не читать спортивную прессу. А вы?

— Я тоже. Много всего пишут. Стараешься не думать об этом.

— Ребята из «Зенита» не задают вопросы о переходе?

— Нет. Никто ничего не задает. Все только о предстоящих матчах думают. (Елена Григорьевская)

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