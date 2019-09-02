Вячеслав Грулев: «Уже примерно понимаем, как будем играть с Сербией и Болгарией»

Нападающий молодежной сборной России Вячеслав Грулев рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы-2021 с командами Сербии и Болгарии.

— Какие впечатления от первых тренировок в Новогорске?

— Положительные. Готовимся к матчам. Что касается предстоящих соперников — Сербии и Болгарии, будем смотреть на тренировках. Но уже примерно понимаем, как будем играть с ними. Выстраиваем свою схему. Михаил Галактионов нам еще расскажет о соперниках.

— Вы в Новогорске постоянно находитесь с национальной командой. Общаетесь между собой?

— Периодически общаемся с кем-то в свободное время, кого знаем по клубам. А вообще, в свободное время играем в приставки, пытаемся отключиться от футбола. После тренировок надо расслабляться. Тем более, перерыва у нас нет.

— В какой форме находитесь?

— Мы давно работаем в таком режиме, начиная с юношеской сборной. Эти нагрузки нам знакомы. Никаких сюрпризов нет. (Елена Григорьевская)