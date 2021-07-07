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«Тренер — не волшебник». Фетисов не считает Черчесова виновником провала сборной России на Евро-2020

14:07
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» возможное назначение иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу и высказался о провале команды на Евро-2020.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш входит в список кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

«Вы думаете, что дело в тренере? Все хвалили Черчесова после чемпионата мира... Любому тренеру нужны футболисты. Система должна работать таким образом, чтобы у тренера было хотя бы три состава игроков, на которых он может расчитывать. Наверное, там есть правильные люди, которые примут правильное решение.

Надо создавать систему подготовки футболистов, чтобы были равные условия для всех. Надо понять, куда мы движемся. Никто у нас также не играет в европейских клубах — это тоже проблема. Тренер — не волшебник, он не может что-то поменять", — сказал Фетисов.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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