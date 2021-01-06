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Вячеслав Чанов — об уходе Акинфеева из сборной: «Его заездили»

19:50
Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов уверен, что его экс-подопечный Игорь Акинфеев принял верное решение, уйдя из сборной России. Голкипер армейцев завершил международную карьеру после домашнего чемпионата мира-2018.

— Мы общались и до решения о сборной и после, встречались перед Новым годом, так что я четко вижу — он стал чаще шутить, больше улыбаться. И в матчах это проявляется, — цитирует «Матч ТВ» Чанова. — Заиграл более раскрепощенно. После пропущенных голов реже срывается на защитников, чем раньше. Когда он играл на всех фронтах, на нем висел огромный груз ответственности, он редко видел семью, его, можно сказать, заездили, поэтому врачи правильно порекомендовали ему сосредоточиться на клубе. И хорошо, что он прислушался.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1295211_Vse_my_khotim_videt_v_sbornoj_luchshego_vratara_no_na_Igora_ne_stoit_davit_Chanov__o_novom_Akinfejeve_i_oshibkah_Gilerme

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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