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Сегодня, 21:14

«ВТБ Арена» готова предоставить стадион для товарищеского матча сборной России с Камеруном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«ВТБ Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский заявил «СЭ» о готовности предоставить стадион для товарищеского матча сборных России и Камеруна.

«Если от Российского футбольного союза поступит запрос на проведение матча сборных России и Камеруна, мы готовы предоставить поле «ВТБ Арены». График мероприятий комплекса достаточно плотный, но на 12 октября у нас не запланировано никаких активностей. «ВТБ Арена» обладает всей необходимой инфраструктурой, а качество нашего газона считается одним из лучших среди всех стадионов РПЛ», — сказал Лунтовский «СЭ».

Во вторник, 19 сентября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Российский футбольный союз договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными стран.

Ожидается, что игра состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

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