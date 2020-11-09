Все игроки сборной России занимаются в общей группе. Приезд Миранчука и Черышева ожидается вечером
12:17
Сборная России провела тренировку на базе в Новогорске, сообщает Twitter команды.
В занятиях принимают участие 25 игроков, все занимаются в общей группе. Приезд полузащитников Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.
Сборная России в ноябре проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также игры Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
В Новогорске проходит тренировка сборной России. В ней принимают участие 25 игроков, все занимаются в общей группе.— Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2020
Приезд Алексея Миранчука и Дениса Черышева ожидается поздно вечером.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/iqfkXgjTPl
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