Все футболисты сборной России тренируются в общей группе

Все игроки сборной России тренируются в общей группе, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее сборная провела первый матч в рамках Лиги наций-2020/21, в котором обыграла Сербию (3:1).

Следующую встречу Россия проведет на выезде против Венгрии, игра запланирована на воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.