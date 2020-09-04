Все футболисты сборной России тренируются в общей группе
12:23
Все игроки сборной России тренируются в общей группе, сообщает пресс-служба национальной команды.
Ранее сборная провела первый матч в рамках Лиги наций-2020/21, в котором обыграла Сербию (3:1).
Следующую встречу Россия проведет на выезде против Венгрии, игра запланирована на воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.
Все футболисты тренируются в общей группе pic.twitter.com/js3mK5b2D6— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2020