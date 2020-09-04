Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Все футболисты сборной России тренируются в общей группе

12:23
Теги:

Все игроки сборной России тренируются в общей группе, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее сборная провела первый матч в рамках Лиги наций-2020/21, в котором обыграла Сербию (3:1).

Следующую встречу Россия проведет на выезде против Венгрии, игра запланирована на воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир