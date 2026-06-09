Вратарь «Зенита» Адамов дебютировал за сборную России в матче с Тринидадом и Тобаго

Вратарь «Зенита» Денис Адамов дебютировал за сборную России в BetBoom товарищеском матче против Тринидада и Тобаго.

Голкипер вышел на замену перед началом второго тайма вместо Антона Митрюшкина, который начал игру с первых минут.

28-летний Адамов вызывался в сборную России с сентября 2025 года, с тех пор национальная команда провела 10 матчей, но футболист в 8 случаях оставался в запасе и 2 раза не попадал в заявку.

Матч Россия — Тринидад и Тобаго проходит в Калининграде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.