Сегодня, 10:50

Вратарь «Суонси» заявил, что был счастлив сыграть против сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Суонси» и сборной Чили Лоуренс Вигору ответил на вопрос «СЭ» об уровне сборной России.

В субботу, 15 ноября чилийцы победили сборную России (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

«Уровень сборной России очень хороший. Мы смотрели их игру против Перу. Отличные игроки. Мы знаем, насколько они качественные. Счастливы, что удалось сыграть с ними и, конечно же, одержать победу», — сказал Вигору «СЭ».

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

18 ноября сборная Чили проведет товарищеский матч против Перу в Сочи.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
