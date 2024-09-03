Вратарь сборной Вьетнама — о партнерах по сборной: «Кто-то узнавал, приедет ли Дзюба»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» раскрыл, чем интересовались игроки сборной перед матчем с Россией.

— А вас футболисты национальной команды спрашивали про сборную России?

— У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и Миранчуки. Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли Дзюба. «А Аршавин приедет?» — также интересовался кто-то из друзей и знакомых.

— Даже Аршавина помнят?

— Конечно! Он очень известный. Во Вьетнаме все люди, которые как-то относятся к футболу, знают его.

— А знают ли Александра Мостового?

— Думаю, кто углублен в футбольную тему, кто следил за сборной России до — в курсе. По крайней мере, люди знают футболистов СССР. Даже мне иногда стыдно, что я не знаю некоторые фамилии.

— Поразительно.

— Еще Дасаева, Льва Яшина знают, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».