Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:30

Лев Данг: «В «Спартаке» вряд ли живут на 100 тысяч в месяц. Может, в день?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» высказался о тратах во Вьетнаме.

— В России часто спрашивают, сколько футболисты тратят на жизнь. В «Спартаке» говорили — 100-150 тысяч. А как во Вьетнаме?

— В «Спартаке» вряд ли живут на 100 тысяч в месяц (смеется). Может, в день?

— Андрей Мостовой из «Зенита» тоже не поверил.

— Ну, во Вьетнаме по-разному: можно и дорого жить, и дешево. Здесь очень развиты уличные ресторанчики, где подают фо-бо. Кстати, в Москве сейчас его тоже много где можно встретить, русским людям это блюдо очень понравилось. Правда, должен сказать, что, когда пробовал фо-бо в России — да, было вкусно, но до вьетнамского не дотягивает. Всем советую прилететь во Вьетнам, в Ханой, и попробовать этот суп. Потому что даже в Сайгоне уже другая рецептура, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подали на развод
«Вайперс» может не доиграть сезон, несмотря на продажу Вяхиревой
В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов появилась новая статья
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
Опубликован список членов экипажа пропавшего на Камчатке вертолета
Минобороны показало уничтоженную в приграничье Курской области военную технику ВСУ
Популярное видео
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Вратарь сборной Вьетнама назвал Ханой и Москву двумя разными вселенными
Вратарь сборной Вьетнама — о партнерах по сборной: «Кто-то узнавал, приедет ли Дзюба»
Интервью русского вратаря сборной Вьетнама: учился с Дзюбой, набрал миллион подписчиков, был в «Динамо» и «Спартаке»
Александр Мостовой: «Футболисты сборной России будут играть на 50 процентов силы с Вьетнамом и Таиландом»
Батраков: «Сбылась моя маленькая мечта — попасть в национальную сборную»
Карпин готовит сборную: в сентябре матчи с Вьетнамом и Таиландом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости