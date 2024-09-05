Вратарь сборной Вьетнама о курьезном автоголе: «Допустил ляп»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг прокомментировал курьезный автогол в матче с Россией (0:3).

— Конечно, ошибка подпортила сегодняшний праздник. Очень много эмоций было перед матчем. Очень ждал сборную России здесь, настраивался. Как бывает в наших русских пословицах: допустил ляп. В совсем ненужный момент пропустил гол.

— Там кочка виновата?

— Да, неудачно мяч подскочил перед самым ударом.

— К вам подошел Литвинов после этого, что сказал?

— Поддержал тоже. Мы коллеги, понимаем друг друга. Все-таки за сборную неприятно так ошибаться.