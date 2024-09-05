Вратарь сборной Вьетнама Данг рассказал о желании получить футболку Сафонова
Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг признался, что не успел пообщаться с голкипером «ПСЖ» и национальной команды России Матвеем Сафоновым в Ханое.
В четверг, 5 сентября, россияне одержали крупную победу над Вьетнамом в товарищеском матче (3:0).
— Сегодня в сборной России был вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, общался с ним?
— Нет, не успел. Надо найти его, попросить футболку (улыбается).
— Президент «БроукБойз» сказал, что готов предложить тебе контракт: полторы тысячи долларов, квартира в Одинцово и все условия.
— В час?
— В месяц.
— Маловато будет (смеется).
— После завершения карьеры готов приехать играть в медиалигу?
— Никто ничего не знает. Возможно, прилечу после завершения карьеры. После карьеры будем смотреть.
— Часто ездишь в Россию?
— Да, в отпуск всегда стараюсь прилетать.
— Ждем тебя на матчах медиалиги.
— Спасибо.
— Когда приезжаешь в следующий раз?
— У нас сезон только начинается. Только следующим летом.
— Мы можем теперь назвать тебя болельщиком «БроукБойз»?
— Надо будет разобраться. Когда разберусь — буду болеть.
Данг является вратарем клуба «Биньдинь». Ранее он выступал в России за «Родину», а также молодежные команды «Спартака», «Крыльев Советов» и «Динамо».