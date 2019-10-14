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Вратарь сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком

03:00
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Вратарь сборной Кипра Урко Пардо после поражения от команды России (0:5) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил нападающего Артема Дзюбу.

Они были намного лучше нас, — написал голкипер в своем Instagram. —  Но мы должны учиться на этом матче. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артем Дзюба, жду тебя в следующий раз.

В комментариях вратарю cообщили, что после матча Дзюба отметил его игру. «Респект ему. Великий, великий игрок», — ответил Пардо.

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