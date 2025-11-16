Футбол
Сегодня, 11:20

Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Суонси» и сборной Чили Лоуренс Вигору ответил на вопрос «СЭ» об уровне игры национальной команды России.

В субботу, 15 ноября чилийцы победили сборную России (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

— В 2018 году Россия доходила до четвертьфинала чемпионата мира. Изменился ли уровень сборной с того времени?

— Конечно, ваша сборная не потеряла свой уровень с чемпионата мира 2018 года. России есть, куда развиваться, равно как и нам. Мы счастливы, что у нас появилась возможность сыграть с Россией, — сказал Вигору «СЭ».

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

18 ноября сборная Чили проведет товарищеский матч против Перу в Сочи.

Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
