"Вратарь-гоняла". Сборная России – о новом амплуа Дзюбы

Официальный Твиттер сборной России отреагировал на действия форварда Артемы Дзюбы, который надел вратарские перчатки на тренировке национальной команды.

– Вратарь-гоняла, – написано в Твиттере сборной России.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

"В сборную России вратарь подъехал". Дзюба вновь стал голкипером

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