Вратарь «Факела» Гудиев заявил, что мечтает попасть в сборную России

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев заявил, что мечтает попасть в сборную России.

«Я занимаюсь своей работой, тренируюсь, а там — как будет, так будет. Пока сборная находится на уровне желаний и мечты», — приводит «РБ Спорт» слова Гудиева.

29-летний Гудиев ни разу не вызывался в основную сборную России. Голкипер провел по одному матчу за юношескую и молодежную национальные команды.

В сезоне-2024/25 Гудиев принял участие в 3 матчах «Факела» и пропустил 8 голов.