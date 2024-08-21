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Сегодня, 04:17

Вратарь «Факела» Гудиев заявил, что мечтает попасть в сборную России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Факела» Виталий Гудиев заявил, что мечтает попасть в сборную России.

«Я занимаюсь своей работой, тренируюсь, а там — как будет, так будет. Пока сборная находится на уровне желаний и мечты», — приводит «РБ Спорт» слова Гудиева.

29-летний Гудиев ни разу не вызывался в основную сборную России. Голкипер провел по одному матчу за юношескую и молодежную национальные команды.

В сезоне-2024/25 Гудиев принял участие в 3 матчах «Факела» и пропустил 8 голов.

Источник: РБ Спорт
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