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Сегодня, 17:53

Лещук — о сборной России: «Всерьез не ожидал, что меня могли вызвать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о невызове в сборную России.

«Приятно, что меня рассматривали в сборную, но то что не вызвали, не скажу, что расстроился. Всерьез не ожидал, что меня могли вызвать. Вызова не поступило, и я понимаю почему. Наверное, чтобы вызваться в сборную, все равно нужно сыграть побольше игр, у меня это шестая игра подряд — маловато. Любому футболисту приятно, когда тебя вызывают в сборную, неважно даже, в каком статусе сейчас Россия», — сказал Лещук.

20 ноября cборная России проведет товарищескую встречу с командой Кубы, которая пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игорь Лещук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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