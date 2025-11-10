Футбол
10 ноября, 17:20

Голкипер Бориско: «Приятно работать с Кафановым. Каких-то новых требований не открыл для себя»

Константин Белов
Корреспондент

Вратарь «Балтики» Максим Бориско заявил, что попасть в основную сборную России было для него мечтой.

— Радостно попасть в сборную России. Была мечта. Был в молодежной сборной, теперь — в основной. Многих игроков знаю, со многими играл и работал.

Талалаев поздравил меня и Бевеева с вызовом в сборную России. Он всегда рад, когда игроков его команды вызывают в национальную команду.

Мы давно общались с Кафановым. Приятно с таким человеком работать. Каких-то новых требований не открыл для себя.

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Футбол
Сборная России по футболу
Максим Бориско
