Врачи сборной России награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством"

Врачи сборной России по футболу награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награды по линии ФМБА получили Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский за работу медицинского штаба на чемпионате мира-2018.
Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала.
Врачи сборной России Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский были награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Награды по линии ФМБА были вручены за работу медицинского штаба на чемпионата мира 2018 года в России. pic.twitter.com/q7WzRv6IbV— Сборная России (@TeamRussia) 22 июня 2019 г.
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