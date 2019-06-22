Врачи сборной России награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством"

Врачи сборной России Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский были награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Награды по линии ФМБА были вручены за работу медицинского штаба на чемпионата мира 2018 года в России. pic.twitter.com/q7WzRv6IbV