Врач сборной России сообщил о сроках возвращения травмированных

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о сроках восстановления травмированных кандидатов в национальную команду и поделился требованиями венгерской стороны перед выездным матчем.

«Только вчера получили результаты МРТ по Александру Головину. Думаю, с такой мышечной травмой он пропустит где-то четыре недели. У Алексея Миранчука повреждение менее серьезное, две-три недели — и он выйдет на поле в составе «Аталанты», — сказал Безуглов в интерью YouTube-каналу сборной России.

«Что касается Евгения Луценко, то у него также повреждение задней поверхности бедра, сроки где-то такие же. Дмитрий Баринов пропустит где-то полгода, на такую цифру надо ориентироваться. На днях ему сделали операцию в Италии, все прошло успешно.

Что касается первого матча с Венгрией, то принимающая сторона уже выслала медицинские требования. Это два теста за пять дней до въезда в страну. Мы эти требования будем соблюдать, никаких проблем быть не должно", — подытожил Безуглов.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).