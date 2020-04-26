Врач сборной России считает, что РПЛ нужно возобновить в конце июня

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказал мнение, что РПЛ следует возобновить в конце июня, поскольку футболистам до этого придется провести еще 14 дней на полной самоизоляции. Ранее сезон в Тинькофф чемпионате России был прерван из-за пандемии коронавируса.

«РПЛ и РФС разрабатывают несколько протоколов по возобновлению чемпионата, в ближайшие дни они будут озвучены клубам, — сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ». — Рассматривается вариант доигрывания сезона на стадионах в городах, где эпидемиологическая обстановка будет наиболее благоприятной на момент возобновления. Для РПЛ и РФС главное — минимизация рисков заболевания.

Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня. В этом случае с середины мая игроки должны будут сесть на самоизоляцию после официальной проверки на коронавирус. 14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль. Только после этого команды будут заезжать на базы и готовиться к возобновлению сезона".

По данным Роспотребнадзора на день 26 апреля, в России коронавирусом заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

Больше половины выявленных случаем заболевания коронавирусом приходится на Москву — 42 480 человек. В тройку лидеров по этому показателю также входят Московская область (9 070) и Санкт-Петербург (3 077).

В Москве умерло 404 человека, в Московской области — 71, в Санкт-Петербурге — 27.