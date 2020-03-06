Врач сборной России рассказал, как в РФС будут следовать рекомендациям по коронавирусу

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов рассказал, что организация будет следовать указаним по предотвращению распространения коронавируса. Из-за вспышки эпидемии нового вируса уже был отменен ряд спортивных соревнований.

— РФС, как и все здравомыслящие организации, не будет рисковать здоровьем кого-либо вообще — ни своих сотрудников, ни игроков, — цитирует «РИА Новости» Безуглова. — И будет действовать строго в соответствии с рекомендациями и указами профильных служб. Рекомендации уже разосланы по командам, где есть «сборницы», и членам тренерского штаба и делегациям, которые находятся за границей. Уверен, что все они будут выполнять рекомендации, ведь с такими вещами не шутят. Забота о безопасности спортсменок — самое главное сейчас.