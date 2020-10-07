Врач сборной России прокомментировал сомнительные тесты Джикии и Гильерме

Врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил, что два игрока национальной команды сдали сомнительный тест на коронавирус.

«В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы.

Самочувствие их остается отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать», — приводит слова врача пресс-служба сборной.

Ранее появилась информация, что такие тесты сдали голкипер Маринату Гильерме и защитник Георгий Джикия.

Сборная России готовится к матчам в Новогорске. Команда Станислава Черчесова проведет в Москве контрольную встречу со Швецией (8 октября, «ВЭБ Арена») и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, «ВТБ Арена») и Венгрией (14 октября, «ВТБ Арена»).