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Врач сборной России прокомментировал сомнительные тесты Джикии и Гильерме

12:32
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил, что два игрока национальной команды сдали сомнительный тест на коронавирус.

«В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы.

Самочувствие их остается отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать», — приводит слова врача пресс-служба сборной.

Ранее появилась информация, что такие тесты сдали голкипер Маринату Гильерме и защитник Георгий Джикия.

Сборная России готовится к матчам в Новогорске. Команда Станислава Черчесова проведет в Москве контрольную встречу со Швецией (8 октября, «ВЭБ Арена») и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, «ВТБ Арена») и Венгрией (14 октября, «ВТБ Арена»).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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