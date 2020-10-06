Врач сборной России дал прогноз, когда Головин и Алексей Миранчук вернутся на поле

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук в скором времени выйдут на поле.

«Что касается Миранчука и Головина, то их появление стоит ожидать уже первых турах национальных чемпионатов после паузы на игры сборные. У них положительная динамика восстановления, я держу связь с клубами, там подготовку не форсируют, все под контролем. Дмитрий Баринов? У него более длительное восстановление. Мы с ним виделись на днях, с нового года где-то он должен начать заниматься индивидуально. К весенной части Баринов будет в строю», — заявил Безуглов.

Сборная продолжает подготовку к трем матчам октября. Все они пройдут в Москве — контрольная встреча против Швеции (8 октября) на «ВЭБ Арене» и в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».